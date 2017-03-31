Особенности путешествия по странам Юго-Восточной Азии

1. Климат
Почти все жители северных городов мечтают жить в жарких странах, а ещё лучше на море. Многие дауншифтят, меняя офисы на удалённую работу на морских курортах или в крупных городах региона, таких как Бангкок, Куала-Лумпур или Чиангмай.
За два месяца мы поняли, что жить в таком климате постоянно не хотели бы. Одно дело попотеть в двухнедельном отпуске и совсем другое — маяться от жары ежедневно, еженедельно и ежемесячно.
В жаркий сезон на улице почти невозможно долго находиться: и местные, и экспаты проводят время в кондиционируемых помещениях, вылезая на улицу с заходом солнца, когда температура приближается к +30. Но даже вечером и даже в так называемую зиму по-настоящему прохладно не бывает. Воздух жаркий и насыщен влагой, из-за которой зной переносится ещё тяжелее. На море и островах немного свежее, но всё равно на улице тяжко. Причём переменчивость погоды околонулевая: температура даже в разные сезоны отличается на несколько градусов. Поневоле начинаешь мечтать о свежем летнем балтийском ветре, прохладе подмосковной речки и даже об осеннем дожде и снегопаде.
Смотрите фоточку: гуляй себе не хочу. А между тем фото не может рассказать, что в тени в этот момент +39, а на солнце и того жарче.
Зачем переезжать из заснеженной России в пережаренную Юго-Восточную Азию, прыгая из одной крайности в другую, мы не понимаем. Здесь вам не Канары, где круглый год умеренно тепло, свежо и солнечно.
2. Море
Море быстро надоедает. Спросите любого жителя Сочи, как часто он купается или хотя бы бывает на море. Правильный ответ: никогда или раз в год. Каждому своё, но нам вполне хватило недели на море во вьетнамском Нячанге и нескольких дней в Сиануквиле, чтобы следующие полгода по нему не скучать. Если бы дольше пожили, точно бы надоело.
3. Работа
Южане не случайно ленивы. Все эти «иншаллы», переносы на потом, опоздания, неявки и невыполненные обещания появились под влиянием жары, которая плавит мозг и убивает всякое желание что-либо делать. Неплохая отмазка, да? В жаркое время, с 12 до 16-17 часов, хочется лечь в гамак и подремать или, если дела не ждут, плестись в направлении комнаты с кондиционером и ждать, пока температура внутри не упадёт до пригодных для работы значений.
А в Москве, между прочим, почти круглый год рабочая погода: сиди себе за компьютером да трудись.
4. Еда
Сначала мы вообще ничего не ели на улицах, затем осмелели и иногда стали обедать или ужинать в уличных кафе. Процесс этот рискованный и напоминает прогулку по минному полю.
Опасность скрывается везде: вода из под крана, в которой варили рис, лёд в коктейле из той же воды, непрожаренное мясо, плохо помытые овощи, грязная тарелка или приборы. Брать одной рукой еду и деньги для многих продавцов макашниц – нормальная практика. На прожаренном мясе часами могут сидеть мухи, рыба зачастую выловлена из замусоренных прудов, а стол протёрт грязной тряпкой, не стиранной неделями.
Мы стараемся есть в стационарных кафе, где хотя бы кухня закрыта от уличной грязи. Если уж и идём в макашницу, то всегда берём жареное. И у нас всегда есть страховка, потому что отравление в Азии может случиться даже после ужина в ресторане. Сходите в приличное с виду кафе на кухню и убедитесь, что гигиена местных пафосных заведений недалеко ушла от макашниц.
За два месяца мы привыкли к азиатской еде, и даже почти её полюбили. Если в прежние времена к десятому дню двухнедельного отпуска накатывала тоска по супам и салатам, то сейчас чёрный хлеб, жёлтый сыр, борщ и гречка с сосисками вышли из нашего вишлиста. Когда вернёмся домой, сразу вспомним вкус забытых блюд, а пока и без родной еды обойдёмся. В общем, если едете надолго и живёте не в русском окружении, скорее всего, со временем у вас появятся любимые местные кафе и блюда.
5. Напитки
Самый главный напиток в ЮВА – вода. Гуляя по городам, мы каждый день выпиваем несколько больших бутылок: на жаре жажда мучит. В туалет, извините за подробности, не хочется: всё выходит с потом. В некоторых странах региона расходы на воду могут быть существенными, в той же Камбодже бутылка 1,5 литра стоит около 50 рублей, так что за день рублей 150-200 уходит только на воду. Пить из-под крана или даже кипячёную воду в этом регионе не рекомендуется.
Фруктовые соки и шейки в Юго-Восточной Азии дёшевы, но есть и ложка дёгтя: чистят фрукты немытыми руками и грязным ножом, а в напитки добавляют лёд из местной воды.
Пить вино и напитки покрепче на жаре абсолютно не хочется, а вот пива душа просит под влиянием стереотипа о том, что оно утоляет жажду. На самом деле это не так: пиво, напротив, обезвоживает и вызывает жажду. Но всё равно приятно обмануться и посидеть вечером в кафе с бутылочкой холодного пива.
6. Запахи
В Ханое, первом городе Юго-Восточной Азии на нашем пути, во время прогулки нам стало дурно от духоты и азиатской уличной вони. Прошло пару недель, мы принюхались и сейчас неприятно пахнущие улицы или рынки тошноту уже не вызывают.
Это было справедливо для всех стран, пока мы не добрались до Мьянмы. Янгону удалось поднять на прежде недосягаемо высокий уровень планку нашей переносимости грязи и вони. Такого бедлама и «аромата» на улицах не было ни в одной стране путешествия. Но уверяем вас, поживите в Янгоне пару недель и тоже принюхаетесь.
7. Жители
Жители Юго-Восточной Азии за редким исключением отзывчивые и позитивные, а такое надоесть и приесться не может, особенно после нашей суровой Родины. Если не делать с ними бизнес, то взаимодействовать с ними приятно и легко.
Исключение составили вьетнамцы и камбоджийцы, работающие в сфере обслуживания: первые обманывают и неуважительно относятся к путешественнику, вторые держат дистанцию и пропагандируют отношения в стиле «слуга-господин», а общение сводится к выклянчиванию лишнего доллара на чай.
8. Тротуары и пешеходные переходы
Такая роскошь, как тротуары, в Камбодже почти отсутствует, во Вьетнаме тротуары используют как уличные кафе и они вечно забаррикадированы столами, стульями и мопедами, при этом идти приходится по проезжей части. Что делать? Адаптироваться или всегда ездить на тук-туках. В других странах с тротуарами всё более-менее, но стоит оказаться в стороне от центра, как
При переходе улиц в «мопедных» странах (Камбоджа, Вьетнам) нужно медленно двигаться в нужном направлении, и мопеды сами вас объедут. В Таиланде, где победил автомобиль, ситуация хуже: машины вас ни объедут, ни пропустят, поэтому нужно перебегать. В Мьянме переходить дорогу хуже всего: водят быстро и небрежно, вдобавок ко всему поворачивают по чудовищным траекториям, за которые в РФ права отбирают.
Мы уже настолько привыкли переходить дорогу по-дикому и не зависеть от наличия тротуаров, светофоров и переходов, что по возвращении в Москву немного опасаемся за свою безопасность. Вдруг по привычке начнём многополосные шоссе перебегать или идти по проезжей части :)
9. Транспорт
Единого стандарта общественного транспорта в странах ЮВА нет. Во Вьетнаме и Таиланде удобно и недорого ездить на такси по счётчику. В Таиланде в некоторых городах популярны сонгтео, местный аналог маршруток. В Камбодже и лаосском Луангпрабанге общественный внутригородской транспорт отсутствует, поэтому для любого перемещения нужно договариваться с тук-туком, причём за бакс вас никто никуда не повезёт.
В бирманском Янгоне есть автобусы, поездка на которых походит на американские горки. Скоро расскажем про них отдельно — они этого заслуживают :)
Что касается междугороднего транспорта, по Таиланду и Вьетнаму удобно перемещаться на поезде, а в Мьянме и Камбодже поезд стоит попробовать ради впечатлений, если только вы готовы забить на удобства и никуда не торопитесь.
В целом общественный транспорт в странах региона развит хуже, чем в России или Европе, и добраться до многих точек страны на автобусах или поездах не получится. Так что нужно или арендовать мотобайк, или переплачивать таксистам с тук-тукерами, или практиковаться в автостопе. Мы печалимся, что наша машинка не путешествует с нами, и мы не можем добраться куда нам надо быстро и дёшево.
10. Одежда
Жаркая погода стоит в странах ЮВА круглый год за исключением разве что Ханоя на севере Вьетнама, где зимой может быть прохладно и дождливо. Но даже если вы не собираетесь в Ханой, обязательно возьмите с собой толстовку – в автобусах, такси, супермаркетах или самолётах бывает холодно, местные жители без зазрения совести врубают кондиционер на +16 — самую низкую из доступных температур. Азиаты кайфуют, а приезжие чихают и заболевают.
Джинсы или брюки нужны для посещения некоторых пагод и мечетей. Женщинам нельзя заходить в буддийские храмы с непокрытыми плечами.
В шлёпках далеко не прошлёпаешь, в кроссовках или кедах ноге очень жарко, поэтому советуем взять сандалии.
11. Цены
Все услуги и товары, которыми пользуются местные, обычно недороги. Нужно только места знать :) Покупая фрукты на туристическом рынке и ужиная в кафе а-ля Европа вы переплачиваете в разы.
Лёгкую одежду на местных рынках можно купить по цене обеда, а готовая еда в местных кафе обходится дешевле продуктов в магазине и даже овощей-фруктов на рынке.
Самые дешёвые фрукты – сезонные и местные. Виноград и апельсины стоят дорого, поскольку почти не выращиваются в этом регионе.
В одном из следующих постов мы покажем содержание рюкзаков, с которыми совершаем многомесячное путешествие, и расскажем, почему чемоданы — это лишнее.
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