На поезде в Таиланд, финал: как мы оказались в Бангкоке

1. Из Сиемрипа до границы с Таиландом поезда не ходят, поэтому ехали на микроавтобусе.
В Камбодже на всех переездах, кроме дороги в Баттамбанг, нас окружали исключительно туристы. Местные пользуются другими автобусными компаниями и направлениями.
2. Внутри микроавтобус сделан под лимузин.
Компанию нам составили китайские туристы, которые сначала провоняли весь салон курочкой, а затем громко захрапели с детской улыбкой на лицах.
3. Вдоль дороги тянутся рельсы, но, увы, поезда тут не ходят.
4. Прошло пару часов, и вот мы на границе с камбоджийской стороны. Здесь можно встретить всевозможные транспортные средства, много фур.
5. Сначала испугались очереди к пограничникам, а потом оказалось, что народ просто так стоит. С паспортным контролем за минуту разделались.
6. Идём в сторону перехода. Бывают в мире места и поприятней.
7. В паре сотен метров от Таиланда построили огромный отель с казино.
В Таиланде азартные игры запрещены, поэтому любители выезжают в Камбоджу. Казино для удобства прямо на гранце.
8. За отелем стихийный рынок и дети на рельсах играют.
9. Восстановление железнодорожных путей между Таиландом и Камбоджей идёт полным ходом, интересно, когда-таки откроют?
10. Огромная очередь телег в направлении Таиланда.
11. Видимо, телеги нужны, чтобы больше груза через границу перевезти.
12. Мужик умаялся.
13. Последние метры камбоджийского бардака.
14. За заборчиком начинается Таиланд, в котором порядка существенно больше. После Камбоджи на контрасте кажется, что из Африки в Европу вернулись. Хотя, конечно, Таиланд далеко не Европа, но вы нас поняли :)
15. Иностранцев приглашают на второй этаж в кондиционируемое помещение, а местные остаются стоять в очереди на жаре. Не очень-то демократично. С тайской стороны на границе провели минут сорок.
16. После получения штампов выходим туда, где нельзя останавливаться.
17. Но мы на секундочку всё-таки задержались, чтобы сделать фото таблички. Простите за качество.
Сначала пограничники думали, что обойдутся без русского перевода, но потом стало ясно, что никак не обойдутся, и дописали на великом и могучем.
18. С тайской стороны неинтересно: тишина, чистота и порядок.
19. В Таиланде модели тук-туков продвинутые: с мощным двигателем и застеклённой кабиной. В Камбодже некоторые еле-еле ехали и мотор переодически фыркал, да и сидят водители просто на мопеде, к которому пристёгнута пассажирская кабина.
20. Очередь за билетами на ж/д станции Aranyapraphet, первой после границы, откуда идёт ветка на Бангкок.
21. Есть в тайских железных дорогах что-то детское. По легенде, у короля Рамы IV интерес к поездам зародился после подарка макета железной дороги королевой Викторией.
Вспомнили наши РЖД-шные грязнющие, неопрятные и заплёванные платформы, бррр. В Химках станция — одно из самых грязных мест в городе, это уж точно.
22. Поезд уже подогнали, но внутрь никто не заходит.
23.
24. А всё потому что внутри вагона градусов 45, поэтому пассажиры ждут на скамейках на перроне.
25. У одной из пассажирок странный багаж: две кошки в клетках и овощной набор для супчика. Надеемся, в обеденное время ни одна кошка не пострадала.
26. Вокзальный туалет с цветочками.
27. В привокзальном кафе садисты-хозяева выставили на тайский солнцепёк клетку с белкой. Бедняга бегала-бегала, потом завернулась в тряпочку — на такой жаре не набегаешься.
28. Вагон изнутри. Этот поезд самого низкого класса на тайских железных дорогах, аналог российской электрички. Дуновения вентиляторов далеко не до всех пассажиров доходят, поэтому старожилы уверенно занимают продуваемые места.
29. Лавочки малюсенькие, Паше тесновато.
30. Едем не сразу до Бангкока, а сначала до районного центра Сякэу, где проведём пару дней. Билет стоит смешных денег: 60 км проезжаем за 18 рублей.
31. Тайские пейзажи временами симпатичные. Фотографировать удобно — стёкол нет, решёток нет.
32. В одном месте что-то горит.
33. Бравый тайский контролёр.
34. Проехать в тайской электричке зайцем точно не получится — контроль проходит много раз за поездку. Но одному безбилетнику всё-таки удалось прокатиться.
35. Не все станции в Таиланде шикарные, но даже небольшие оборудованы залом ожидания с крышей, защищающей от солнца.
36. С полустанка бредёт женщина с ребёнком. Из Камбоджи, что ли?
37. Через час выходим в местечке Сякэу. Остановка длится около двадцати секунд: только успели выйти и сделать кадр, как работник станции поднял зелёный флаг, отправляя поезд.
38. С нами вышло несколько пассажиров, которые быстро сели по мопедам и машинам и уехали. Остались мы на станции одни-одинёшеньки.
39. Сякэу оказался даже не городком, а большой деревней, хотя и центр региона. Что мы тут забыли? Пару деньков релакснуть, да Таиланд без туристов посмотреть.
40. Картины провинциальной тайской жизни. Мопед с коляской и громкоговорителем призывает не к голосованию за нужного кандидата, а рекламирует орешки, которые можно с него прикупить.
41. Ребёнка купают в тазу.
42. Лебеди, как у нас. Даром, что тысячи километров отделяют.
43. Стаи собачек бегают по городу. Днём как варёные мухи, ночью агрессивные. Паша боится собак, поэтому в ЮВА всегда начеку :)
Лена боится тараканов, поэтому на прогулках тоже не расслабляется. Так и живём!
44. Помнится, в Астрахани в определённое время года возят на дорогущую экскурсию, чтобы увидеть чудо цветения лотосов. Лотосы в Сякэу скоро зацветут прямо в канаве у дороги.
45. Самая популярная машина в провинциальном Таиланде — пикап. Страна занимает второе место в мире по производству этих машин, делают по лицензии.
Для тайца пикап — рабочая лошадка, помощник и в сельском хозяйстве, и в малом бизнесе. Есть подозрение, что любовь к этим машинам привили американцы ещё во времена вьетнамской войны.
46. Жили мы в отеле под названием River Spa & Resort.
47. В отеле не было спа, а в окрестностях — реки. Реку заменял бассейн, кажется, его имели в виду в названии.
За четыре дня мы ни разу не встретили у бассейна или в бассейне ни одного человека, хотя постояльцы в отеле были. Персонал, кажется, также не понимает, чего это белым в кондиционируемом номере не сидится.
48. Вместо спа были качельки :)
49. Позавтракать можно было по-европейски — яичницей с ветчиной или по-азиатски — рисовой кашей с бульоном и рыбой. Непривычный вариант для начала дня, но Лена на четвёртый завтрак распробовала.
50. Сансет у бассейна. Только к 17 часам жара спадает до +30 и можно на улицу вылезти.
51. Утром в день икс дядюшка на пикапе везёт нас к поезду. На шоссе разогнался до 100 км/ч, что после сонных Вьетнама и Камбоджи кажется огромной скоростью.
Свернув с шоссе и пробираясь к станции по узкой улочке, наш водитель обогнал бредущего по дороге кхмера с мешком на голове, показав нам, что от него воняет. Когда поравнялся с ним, высунул руку и отвесил тому затрещину по голове. Не любят тайцы кхмеров и вьетнамцев, сейчас играющих у них роль гастарбайтеров.
52. Тайский железнодорожный рассвет.
53. Народ собрался.
54. Схема движения поездов по региону.
55. Плешивые блоховозы чешутся на рельсах.
56. И вот тот самый поезд, который доставит нас в Бангкок.
Прибытие поезда:
57. Класс поезда тот же, третий, а вот конфигурация вагона другая.
Видео из вагона тайской электрички:
58. Паша доволен: сели совсем рядом с туалетом, бегать никуда не надо.
59. Стоимость проезда смешная — всего 40 бат за 270 км! Самый низкий тариф за всю поездку — 20 копеек за километр.
60. На станциях нельзя пить и курить, иначе штраф (вроде как 2 000 бат при средней зарплате в 15-20 тысяч бат). Некисло.
61. Нам на Бангкок.
62. Проезжаем мимо аэропорта Сувурнабхуми.
63. Прибыли!
64. Перрон на главном и единственном вокзале Бангкока.
На радостях сняли финальное видео из путешествия:
На момент съёмки ещё не было ничего известно про новое большое путешествие, а теперь известно.
65. Здание вокзала снаружи.
66. И последний штрих путешествия: Паша договаривается с тук-туком о поездке до Каосана.
Карта всего путешествия на поезде в Таиланд и все транспортные расходы доступны в специальном посте.
На этом наши приключения не заканчиваются, следите за обновлениями.
Все посты путешествия «На поезде в Таиланд»:
[проезжаем Россию и Монголию -->]1. Москва-Улан-Удэ: Четверо суток в плацкарте, или 20 мифов о долгой поездке на поезде
2. Как выжить в плацкартном вагоне
3. Тест 10 бичпакетов между Москвой и Улан-Удэ
4. Улан-Удэ — буряты, буддизм, буузы
5. Ненавязчивый сервис монгольских железных дорог
6. Улан-Батор: от юрт до небоскрёбов
7. Улан-Батор: Чингисхан, монгольский рынок и сумо
8. 39 фактов и наблюдений из Монголии
9. На перекладных из Улан-Батора в Пекин
[проезжаем Китай -->]10. Открываем Китай: заблоченный интернет, первая встреча с китайцами и неприличный отель
11. Пекин: чуть-чуть Азии, чуть-чуть Европы и много Китая
12. Пекин: китайский дерибас, хутуны и уличная физкультура
13. Сидячий ад: 21 час в жёстком вагоне из Пекина в Гуанчжоу
14. Горести и радости китайского интернета
15. Пекинское метро: будущее уже наступило
16. Знакомьтесь, отель по-азиатски
17. Гуанчжоу — прощание с куртками, еда для инопланетян и небоскрёбы
18. Гуанчжоу — новогоднее столпотворение, красные труселя и чудо-метро
19. Гуанчжоу – пять козлов, шесть котиков и сотня небоскрёбов
20. Гора Байюнь – таинственный шар, небоскрёбы в смоге и аллея желаний
21. Зоопарк Гуанчжоу
22. Китайский «Сапсан», или реабилитируем китайскую ж/д
23. Наньнин – this is not Miami
24. Наблюдения с планеты Китай
25. Как работает страховка путешественника, или почему в Китае лучше не болеть
[проезжаем Вьетнам -->]26. На поезде в Таиланд: едем целый месяц!
27. Наньнин — Ханой: инспектируем китайские и вьетнамские электрички
28. Ханой: теперь мы знаем, где начинается Юго-Восточная Азия
29. Путешествие в «скотовозке», или как мы совершенно случайно очутились в Хойане
30. Нячанг – дитя любви Хургады и Тагила
31. Дождались: самый удобный переезд за всё путешествие
32. Хошимин европейский
33. Хошимин азиатский, часть 1
34. Хошимин азиатский, часть 2
35. 37 фактов о Вьетнаме: местные суеверия, женщины-мумии и простые пароли
[проезжаем Камбоджу -->]
36. Камбоджийский разрыв
37. Пномпень – город в шаге от Африки
38. Пномпень: трэш-набережная, парк с макаками и лучшие виды
39. Железные дороги Камбоджи: рояль в кустах
40. На поезде по Камбодже со скоростью велосипеда
41. Замученная Кампучия
42. Камбоджа курортная
43. Ангкор: храмы из списка must see
44.
45. Камбоджа, какой она была до нашествия туристов
46.
[приезжаем в Таиланд -->]
47.
48. Фух, добрались. Мы в Бангкоке! (итоги путешествия)
Все посты блога
Подписывайтесь на обновления блога в ЖЖ
Подписывайтесь на обновления в соцсетях: