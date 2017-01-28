Знакомьтесь, отель по-азиатски

В нашем путешествии из Москвы на поезде в Таиланд до китайского Гуанчжоу нам везде попадались вполне себе привычные европейцу гостиницы (ну, кроме пекинской).
А вот второй наш отель в Гуанчжоу в корне отличался от всего, что было в путешествии до этого. Пошла азиатчина. Естественно, если заселиться в сетевой отель мирового бренда, то номер будет привычным, а удивление если и появится, то оттого, что кое-что в номере может функционировать хуже, чем на Западе.
Итак, поехали!
В Азии очень популярно сочетание душа, вода с которого течёт прямо на пол и уходит в дырку в полу, и туалета, установленного рядом; в некоторых гостиницах душ может быть аккурат над унитазом. Удобно же!
Из-за таких особенностей в азиатском душе почти всегда на полу болото, а вытяжке нужно несколько часов, чтобы его осушить.
Дырка в полу не просто какой-то там скрытый слив, а физическая дырка, заглянув туда, можно порой увидеть плесень или сгнившие волосы. Фи!
Личное пространство? Нет, не слышали. Огромная дырень над дверью в туалет, видимо, нужна, чтобы влага лучше испарялась. В Гуанчжоу, в частности, высокая влажность и всё сохнет очень плохо. Единственный способ высушить постиранные вещи — вывесить их на солнце, в душе даже за пару дней с работающей вытяжкой не высохнут.
Одноразовая расчёска, «зубной» компект и шапочка для душа (порвалась ещё до использования), ну что ж, неплохо. Видите, кое-какие привычки европейской цивилизации у южнокитайских отельеров есть.
В условиях большой влажности внизу раковины заметен грибок, причём с ним постоянно борются, но победить не могут.
Сама комната выглядит вот так. Обратите внимание на «удобный» порожек.
Из плюсов отметим огромные окна, благодаря ним в комнате тепло и светло.
Но мы всё-таки в азиатском отеле, поэтому окна эти не моют годами (китайцы вообще стараются нигде и никогда не мыть окна, даже на фуникулёрах), а открывается только одно и всего на 10 см.
Кстати, нам ещё повезло: в Азии во многих отелях куча номеров вообще без окон. В Гуанчжоу в условиях высокой влажности и невысокой зимней температуры (+20 днём на улице) такие комнаты превращаются в холодный, влажный и тёмный карцер. Ужас!
Из-за большой влажности обои в номере частично отошли. В таких условиях ремонт приходит в негодность в пару раз быстрее, чем у нас.
Комната с другого ракурса выглядит так. Телевизор престижной марки Changhong.
Кондиционер не самым изящным образом установлен, чего уж тут. Летом без него тут не обойтись. Зимой комнату прогревают с помощью кондиционера, но нам непонятно, как это удаётся, ведь по законам физики тёплый воздух вниз не должен опускаться. Обратите внимание на занятную деталь в правом нижнем углу — от предыдущих постояльцев остался пряник, так его даже убирать не стали :) Сколько он здесь висит — неделю, месяц, год?
Ещё несколько деталей. Розеток множество, но половина не работает. Номер любезно оборудован телефоном, но, к сожалению, гостиница не оборудована англоговорящими сотрудниками.
Любят китайцы чаёк попить. И, кстати, пакетики не жалуют! В таких вот чашках чай заваривают.
Для постояльцев, идущих по жизни с девизом «слабоумие и отвага» любезно оставлены многоразовые тапочки, разносчики грибков и прочих болезней.
Электричество в номере по-европейски начинает работать после того, как вставишь карточку в кармашек. Сам кармашек иногда по-азиатски отваливается на пол. Поэтому входной дверью нельзя хлопать от души, нужно аккуратно закрывать.
Уборка номера поверхностная. Замена полотенец, уборка мусора и несколько движений мокрой тряпкой по полу около входа и центра комнаты — вот и всё.
Перед отъездом, чтобы не трепать нервы раньше времени, решили поиграть немножко в «Ревизорро». Посмотрите, какие подарочки ждали нас за прикроватной тумбочкой :)
Специально для невнимательных читателей, ау, мы не побрюжжать приехали, а местные особенности собираем. Естественно, далеко не все отели в том же Гуанчжоу такие, мы специально выбрали гостиницу для местных, чтобы проникнуться.
В целом отель отличный, а жить в нём интересно, весело и тренирует смекалку в решении разных житейских ситуаций со знающими только китайский сотрудниками :) То ли ещё дальше будет!
Оставайтесь с нами и хороших вам выходных :)
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