Сидячий ад: 21 час в жёстком вагоне из Пекина в Гуанчжоу

Театр начинается с вешалки, а путешествие на поезде — с покупки билета. В отличие от России, где можно купить билет на сайте РЖД, лёжа на уютном диванчике, распечатать его тут же и с распечаткой сесть в поезд, в Китае прямой онлайн-продажи билетов не существует.
Можно покупать билеты в кассах лично или онлайн через агентство, но в последнем случае придётся заплатить немалую комиссию, да и от необходимости стоять в очереди в кассу это вас не избавит: перед поездом нужно поменять оплаченный заказ агентства на билет. В принципе, можно заказать доставку билетов в отель, но это вновь увеличивает расходы.
На главном вокзале Пекина ужаснулись огромной очереди на вход, но, к счастью, оказалось, что это стоят те, у кого сегодня поезд. Нам же нужно проследовать в отдельный зал продажи билетов.
Очередь в кассу отстояли быстро и обменяли забронированный и оплаченный агенту заказ на билеты. Касса была особенной, т. к. кассир говорила по-английски.
В Китае скоро Новый год, поэтому на нашу дату при покупке через агента в наличии были только билеты категории «hard seat». Один билет стоил 37$ (около 2200 рублей), ещё 20$ агент взяла в качестве комиссии. Несколько смущало время поездки: сидеть предстояло 21 час и 21 минуту, но решили, что это будет интересный опыт, тем более, на простых китайцев от души наглядимся.
Билет выглядит так:
Дату и время отправления вы видите без подсказок, 15 — номер вагона, 42 — номер места, 251 юань – цена (чтобы перевести в рубли, умножайте на 9), Z35 – номер поезда. Поезда категории Z – скоростные, соединяющие крупные города, хуже, чем высокоскоростные G, C и D, но быстрее, чем К и комфортнее, чем обычные электрички без буквенного префикса. Проехать предстояло около 2 400 км, таким образом, тариф составил меньше рубля за километр, весьма бюджетно получилось. Жаль, что про комфорт то же самое сказать нельзя.
Рано утром в отеле оставили первую порцию зимних вещей. Ботинки достаточно тяжёлые, поэтому отправлять домой ношеную обувь по почте совсем не выгодно.
Вместе с ботинками в номере остался зимний свитер и спортивные штаны, в которых Паша щеголял в российском плацкарте. Лена чуть не прослезилась при прощании с Тимберлендами, служившими верой и правдой три сезона.
В гостинице на нашем этаже неожиданно начался ремонт, о чём на ресепшене никто не предупредил. Повезло, что мы в номере почти не были.
Сразу после того, как вышли из номера, туда буквально ворвались рабочие. Видимо, им и достались вещички. Боты, правда, едва ли им подойдут: 41-й размер считается в Китае чуть ли не великанским.
В Пекине четыре ж/д вокзала, мы уезжали с Западного. Доехали на метро и потерялись уже на выходе.
Потыркались во все стороны и нечаянно набрели на второстепенный вход на вокзал «с бочка». Как позже выяснилось, тем самым сэкономили себе кучу времени – на главном входе стояла огромная очередь.
После security check предъявили билеты и паспорта
и только потом попали на вокзал.
Будущее уже наступило.
Нужно найти свой зал ожидания, где собираются пассажиры на твой поезд.
Навигация хорошая, не заблудишься. Слава богу, поезда обозначают номерами, а не иероглифами.
Несмотря на то, что до отправления поезда ещё полтора часа, к нашему гейту выстроилась огромная очередь. Просто так на перрон в Китае не пускают, нечего там праздно шататься.
У каждого зала ожидания свои бесплатные туалеты и специальный закуток, где можно налить горячую воду. Китайцы не парятся, заваривают местные дошираки и прямо в зале ожидания их и поглощают. Запах стоит соответствующий.
Посадка на поезд обычно происходит за полчаса. Ближе к этому времени люди начинают хаотично обступать организованную очередь со всех сторон.
Мы тоже встали, вдруг в этом есть какой-то сакральный смысл. Что, если полка для багажа, когда мы попадём в вагон, уже будет занята, и некуда будет рюкзак убрать? :)
Наконец открыли посадку. Смотрят только билет, паспорт ни тут, ни при посадке в вагон не нужен.
Спускаемся к поездам.
На перроне чисто и полный порядок.
Фотографировать на перроне почему-то нельзя, дядюшка-торговец недоволен.
И вот мы внутри. В довершение ко всему у нас билеты не рядом. Паша грустно смотрит на раздельную посадку.
Ленин сосед долго-долго не приходил, появился за пару минут до отправления. И тут случилось чудо: чувак отлично говорил по-английски и сразу же согласился поменяться местами, так что всю дорогу мы сидели вместе. Наш спаситель :) А то бы пришлось заваливаться во сне не друг на друга, а на посторонних.
На столе размещена большая миска для мусора, уже при посадке в каких-то подтёках и налипших кусках пищи. Туда всю дорогу складывают мусор.
Прикольно сидеть с кучей пахнущего мусора в обнимку. Завести пакет для мусора китайцам не судьба.
Вагончик тронулся, перрон остался. Проезжаем спальные районы Пекина. Прошло всего 12 минут, а мы уже задолбались.
Помимо 118 сидячих мест в кассах можно официально купить билет на стоячее место, если не ошибаемся, в вагоне их около 40. Все эти несчастные часами стоят в тамбурах, у туалетов и, что очень бесит, нависают над сидениями, стоя в проходах. Они превращают и без того малокомфортную поездку в совсем уж дискомфортную, сидячий вагон становится электричкой, а личное пространство пропадает вовсе.
Некоторые особо предприимчивые граждане, едущие компанией, покупают одно сидячее место и несколько стоячих, «отдыхая» на сидении по очереди.
Видео позволит прочувствовать атмосферку:
На фото в оранжевой спецовке – проводник. В российском поезде проводники наделены некоторой властью и держатся с достоинством, здесь же парни больше похожи на уборщиков. Сохранить чистоту в вагоне невозможно в принципе, потому что китайцы кидают мусор и в мусорницу на столе, и на пол, но проводники стараются. Если бы они не убирались, мы бы просто утонули в мусоре через пару часов после отправки. Пацаны, спасибо вам, от души!
Спит парнишка не в отдельном купе, а в малюсеньком загоне сидя, положив голову на стол. Условия немногим лучше, чем у пассажиров.
Знакомьтесь, наши спутницы: две миниатюрные китайские девушки.
Удивили нас дамы, конечно. Всю дорогу ели, не переставая. Причём не healthy food, а сэндвичи и булочки. Всё это заедали апельсинами с куриными ножками вперемешку. Как мило: сидит интеллигентная девочка, в правой руке – книжка, в левой – куриная нога, которая обсасывается с громким чавканьем.
Девушки языками не владеют, так что разговор не задался.
Мусорницы со стола время от времени освобождаются: раз в несколько часов проводник проходит по вагону с мусорным мешком. Через пару часов после отправки откуда-то припёрся мужик из стоячих, поставил на стол свой термос с чаем, принялся пить газировку, а затем так скрежетал пустой банкой, что наша соседка даже сделала ему замечание.
Виды за окном однообразные: озимые поля сменяются бесконечными строящимися жилыми комплексами, похожими на те, что в Химках и Балашихах возводят. Неосвоенных полей или свободных природных пространств почти нет.
Тяжела судьба стоячих пассажиров. Согласитесь, есть в жизни вещи поприятней, чем простоять 8 или 20 часов у вонючего туалета или в холодном тамбуре.
Тут же, не смущаясь туалетных ароматов, кто-то лакомится лапшичкой.
Китайской версией доширака воняет на всю ивановскую. В вагоне всю дорогу то один, то другой пассажир вкушает лапшичку. Бесконечная эстафета.
После этой поездки Паша ни в виде бомж-пакетов, ни в кафе даже смотреть больше не может в сторону макаронных изделий, заливаемых кипятком.
У туалетов и в тамбурах всё время курят, а дым идёт в вагон. Нам ещё повезло, на одном форуме читали, что в вагоне дым висел в воздухе, как смог.
К тому же, вагон кондиционируется, иначе это была бы та ещё душегубка.
Туалетов в вагоне два, как в российских поездах. Мыло и туалетная бумага отсутствуют, как класс.
Дверь в гальюн запирается на замок, но китайцы предпочитают его игнорировать. Подходишь, видишь зелёный свет на двери, открываешь, а там дама в позе орла насиживает.
В туалете пахнет, в раковине засор, в тамбуре жижа под ногами и бычки с мусором валяются.
В вагоне китайцы тоже ведут себя, как свиньи. Например, наполнил мужик себе термос кипяточком, чтобы чайку попить, да и пролил чаёк по дороге до места. Ничуть не смущаясь, идёт и наливает заново, затем двигается на исходную позицию. Уборщика никто не зовёт (мы специально не вмешивались, чтобы посмотреть развитие событий). В китайском поезде, особенно, где заняты стоячие места, люди постоянно мигрируют туда-сюда. Через десять минут по пролитому прошли десятки людей, тем самым помогли жиже распространиться по всему вагону. Никому из них даже в голову не пришло попросить уборщика вытереть. В итоге проводник убрал недоразумение через полчаса, не знаем, по своей ли инициативе или попросил кто :)
Первая остановка через шесть часов, в городе Чжэгчжоу. Лена снимает закаты в пригородах.
Весь Китай строится. Многие покупают квартиры в качестве инвестиций, дома или даже целые сданные районы годами могут стоять почти без людей.
Поздний вечер, ночь и раннее утро в поезде прошли ужасно. Сидение оказалось действительно hard: не откидывается, к тому же места решительно не хватает, китайцы ведь в основном миниатюрные, а поезд под них спроектирован. Свет на ночной даже не приглушают. В каких только позах люди не спят.
В одной позе долго спать не получается, всё затекает и приходится постоянно переворачиваться.
В общем, если днём поездка ещё куда ни шло, то ночь проводить в таком вагоне просто нестерпимо. Ночь в сидячке состоит из множества коротких отрезочков сна.
Проснулись утром, а за окном зелено. Забегая вперёд, скажем, что приехали из зимы не в лето, а скорее в наш май.
Ещё виды за окном.
Пока Лена ходила в туалет, Паша наконец-то вытянулся и сразу же отрубился. Кто-то метко пел «я задремал на дне окопа и мне снится кровать» :)
И вот, наконец, спустя 21 час и 21 минуту сидячего ада, мы на перроне вокзала Гуанчжоу.
Кажется удивительным, что в мире есть другие занятия, кроме того, чтобы часами сидеть на жёстком сидении в вагоне поезда.
По специальному коридору пассажиры проследуют на выход в город,
где их ожидают родственники и друзья. Мы на юге Китая, поэтому здесь китайцы немного тёмненькие.
Как в африканских аэропортах, внутрь можно попасть только пассажиру.
Гуанчжоу сразу понравился, с первой же минуты. Смотрите, какая пышная зелень.
Никаких сил нет ехать на общественном транспорте, поэтому поймали такси.
Пассажиры обычно сидят сзади, но Паша сел спереди, чтобы проверять маршрут по навигатору, следить за работой счётчика и обмениваться мнениями о погоде с говорящим только по-китайски таксистом.
Наш гостиничный номер кажется раем. На этом пространстве могла бы разместиться треть пассажиров нашего вагона, если не больше.
Вид из окна: многоэтажный жилой район, не совсем в центре, а всё равно зелёный. Как китайцам это удалось?
Завтра мы расскажем всю правду о китайском интернете.
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